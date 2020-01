Gatto distrugge il pupazzo di Doraemon costruito in 7 giorni

In Tailandia il proprietario di un negozio di giocattoli ha passato davvero una brutta giornata: il suo gatto, infatti, ha distrutto un enorme pupazzo raffigurante Doraemon che il ragazzo aveva costruito con de mattoncini simili ai Lego su commissione per un cliente. Il giovane aveva impiegato circa una settimana per completare l’opera che aveva esposto con orgoglio nel suo negozio.

Ma, si sa, i gatti non resistono e non riescono a non arrampicarsi ovunque pur di attirare l’attenzione del proprio padrone: sui social qualcuno ha ipotizzato che il gattino fosse geloso di Doraemon, personaggio dell’omonimo manga che non a caso è un “gatto spaziale”. Di certo distruggendo il pupazzo, il gattino ha attirato l’attenzione del suo padrone che adesso è furioso.

“Come si può essere arrabbiati con lui, guarda com’è dolce e tenero”, suggerisce un utente di Facebook che ha commentato il post. In effetti, il gattino ha l’aria da birbante ma allo stesso tempo è tenerissimo e di sicuro riuscirà a farsi perdonare per il disastro che ha combinato.