La vera Rapunzel esiste ed è ucraina

Si chiama Alena Kravchenko e si definisce come la “Rapunzel ucraina”. Il motivo è semplicissimo: non si taglia i capelli da ben 29 anni, ossia da quando ne aveva 5. Oggi ne ha 34 e la sua lunghissima chioma bionda le arriva praticamente fino ai piedi.

Oltre ad avere i capelli lunghissimi, Alena ha anche un fisico mozzafiato ed è diventata una modella famosa: sui social condivide ogni giorno delle foto che la ritraggono con la sua folta chioma, spesso raccolta in eleganti acconciature, come una lunga treccia o un grande chignon.

Alena, originaria della città ucraina di Odesa, deve a sua madre la sua folta chioma: è stata proprio lei a farla appassionare ai capelli lunghi sin da piccolissima ed è per questo motivo che a soli 5 anni ha deciso che non li avrebbe tagliati ma più. La sua chioma continua a crescere ma Alena non ci pensa proprio a tagliarla, soprattutto ora che le sue foto sono ormai diventate virali, rendendola anche una star del web.

La modella è ormai abituata ad avere i capelli lunghi e ha spiegato che non riesce nemmeno a immaginarsi con un taglio corto. Molti potrebbero pensare che occuparsi di capelli del genere comporti un notevole impegno e, in effetti, è così: ma per Alena non è una preoccupazione, perché lei li adora e ama anche prendersene cura. Il suo segreto è lasciarli asciugare naturalmente, senza phon, e utilizzare prodotti nutrienti e rivitalizzanti. La chioma non le causa alcun problema, infatti fa anche il bagno in piscina senza alcuna difficoltà. “La cura costante dei miei capelli è una gioia – ha dichiarato – perché i capelli fanno parte di me, della mia bellezza e del mio benessere”.