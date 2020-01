Iniziano i saldi 2020, ecco le date in ogni Regione

Se amate fare shopping o se volete rinnovare il guardaroba cercando di risparmiare un po’, allora sta arrivando il periodo giusto per fare spese: stiamo parlando della stagione dei saldi invernali del 2020 che sta iniziando proprio in questi giorni.

Se volete accaparrarvi le migliori occasioni dovete affrettarvi; se, invece, preferite prendervela con comodo, non temete perché i saldi dureranno diverse settimane. Come ogni anno, però, in ogni regione le date di inizio e fine degli sconti sono diverse. Ecco l’elenco completo:

Lombardia: dal 4 gennaio al 5 marzo

Veneto: dal 5 gennaio al 31 marzo

Molise: dal 5 gennaio al 4 marzo

Abruzzo: dal 4 gennaio al 4 marzo

Basilicata: dal 2 gennaio al 1 marzo

Calabria: dal 4 gennaio al 3 marzo

Campania: dal 4 gennaio al 3 marzo

Emilia Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo

Umbria: dal 5 gennaio al 4 marzo

Marche: dal 5 gennaio al 1 marzo

Friuli Venezia Giulia: dal 4 gennaio al 31 marzo

Piemonte: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Lazio: dal 4 gennaio al 25 marzo

Liguria: dal 4 gennaio al 17 febbraio

Sicilia: dal 2 gennaio al 15 marzo

Sardegna: dal 4 gennaio al 4 marzo

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Toscana: dal 5 gennaio al 15 marzo

Trentino Alto Adige: dal 4 gennaio al 15 gennaio

Valle D’Aosta: dal 2 gennaio al 4 marzo