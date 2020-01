Il 2020 sarà l’anno delle stelle cadenti

A livello astronomico, il 2020 ci offrirà degli spettacoli per i quali varrà davvero la pena trascorrere qualche serata col naso all’insù, a osservare il cielo. Questo sarà infatti l’anno delle stelle cadenti, delle eclissi lunari e solari e di un incredibile spettacolo offerto da Marte.

Nella notte tra il 3 e il 4 gennaio è previsto il primo picco di stelle cadenti, lo sciame delle Quadrantidi; ancora più bello sarà lo spettacolo offerto dalle Perseidi il 12 agosto, seguito da quello offerto dalle Geminidi il 14 dicembre. Nel 2019 queste stelle cadenti sono state meno visibili a causa della Luna che, invece, in queste occasioni tramonterà presto e dunque non nasconderà lo spettacolo.

In realtà, anche il nostro satellite nel 2020 sarà protagonista di serate davvero meravigliose: il 10 gennaio e il 5 giugno sono previste due eclissi penombrali, meno spettacolari di quelle totali perché la Luna attraverserà la zona di penombra della Terra senza però esserne occultata dall’ombra. Il risultato è che apparirà semplicemente un po’ più scura e un po’ più opaca.

Il 21 giugno 2020, invece, in concomitanza con il solstizio d’estate, sarà il Sole a essere protagonista di un’eclissi anulare che sarà ben visibile dall’Africa, dall’Asia e in parte dell’Italia Meridionale. Il 14 dicembre l’eclissi sarà totale ma sarà visibile solo in Cile e Argentina. Il 13 ottobre, invece, a rubare la scena sarà Marte: il pianeta rosso tornerà in opposizione, ossia sarà allineato tra il Sole e la Terra, apparendo quindi molto più luminoso del solito. Il 14 luglio sarà invece Giove a essere in opposizione, seguito da Saturno il 20. Questi due pianeti, inoltre, saranno protagonisti di una spettacolare congiunzione il 21 dicembre, preceduta pochi giorni prima, il 17, da un allineamento con la Luna. Ad aprile, infine, il 5 per l’esattezza, Venere sarà in congiunzione con le Pleiadi. Quest’anno appena iniziato, insomma, si preannuncia essere davvero… stellare.