Morto Vito Molaro, attore di Un posto al Sole

Vito Molaro, giovane attore campano originario di Tufino, in provincia di Napoli, si è spento presso il Policlinico Umberto I di Roma dove era ricoverato da giorni in terapia intensiva: il 28enne lottava da tempo contro la fibrosi cistica e fino all’ultimo non si è mai arreso. La notte di Capodanno, infatti, sui social ha condiviso un post dall’ospedale: “Il leone è ferito ma non è morto. Si ha sempre una ragione per rialzarsi, sempre”.

Con queste parole Vito ha mostrato ancora una volta il suo coraggio di fronte alla malattia che, purtroppo, alla fine ha avuto la meglio. Nella sua carriera il giovane ha studiato recitazione presso l’Accademia Ribalta Officine di Castellammare di Stabia e ha poi lavorato a diversi film e fiction, come “Troppo napoletano” con Serena Rossi, “Il mio uomo perfetto” con Eva Grimaldi, fino alla popolare soap opera “Un posto al sole”. Ha anche recitato in “Reciprocitas”, un racconto dedicato al bullismo. Sui social sono tanti a ricordarlo con messaggi d’affetto, dagli amici fino ai colleghi.