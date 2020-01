Golden Globes, Brad Pitt ringrazia Di Caprio e scherza: “Io avrei condiviso la zattera con te”

Oltre che colleghi e partner sul set nell’ultimo film di Quentin Tarantino, “C’era una volta a… Hollywood”, Brad Pitt e Leonardo Di Caprio sono anche grandi amici da sempre. Aver lavorato insieme a questo film sembra, anzi, aver rafforzato questo legame. Lo dimostrano le parole che Brad Pitt ha riservato a Di Caprio nel su discorso di ringraziamento per il premio ricevuto.

Brad Pitt, infatti, ha ricevuto il Golden Globe come Miglior attore non protagonista proprio per la sua interpretazione in “C’era una volta a… Hollywood”. Nel suo discorso l’attore ha innanzitutto omaggiato coloro che sono stati dei modelli ai quali ispirarsi nel suo lavoro, attori che, tra l’altro, erano candidati al premio insieme a lui: “Quando ho iniziato a fare questo lavoro i nomi di Al Pacino, Joe Pesci, Tom Hanks e colui che è stato il mio mentore a distanza, Anthony Hopkins, erano come dei miti per me – ha sottolineato – è stato un onore condividere questa nomination con loro e a loro va tutto il mi rispetto”.

In seguito, Brad Pitt ha ringraziato Quentin Tarantino e, appunto, il suo partner in questo film, Leonardo Di Caprio che, invece, non ha ricevuto il Golden Globe come Miglior attore protagonista: “Prima di The Revenant (unico film per il quale Di Caprio ha vinto l’Oscar ndr), anno dopo anno vedevo i coprotagonisti di Leo ricevere premi e ringraziarlo a non finire – ha detto – io so perché lo facevano. Perché lui è un fuoriclasse, è un gentiluomo e io non sarei qui se non fosse per lui. Per questo ti ringrazio – ha concluso rivolgendosi direttamente all’amico con una battuta – E comunque, io avrei condiviso la zattera con te”.

Con quest’ultima frase Brad Pitt si riferiva alla famosissima scena di Titanic nella quale il protagonista Jack, interpretato da Di Caprio, finisce in acqua e muore congelato per salvare Rose (Kate Winslet) nonostante sulla porta di legno sulla quale lei si era aggrappata ci fosse spazio anche per lui, come tanti fan in questi anni hanno notato, scherzandoci su. Anche se Leonardo non si è aggiudicato il premio, “C’era una volta a… Hollywood” ne ha vinti altri due, quello come Miglior Film Commedia o Musicale e quello per la Miglior sceneggiatura, firmata, ovviamente dal maestro Quentin Tarantino.