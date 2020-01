I ladri entrano in casa, il cagnolino abbaia e lo affogano nel water

L'episodio è avvenuto a Torre Baldone, in provincia di Bergamo, dove dei ladri, approfittando dell'assenza dei proprietari, si sono introdotti in un appartamento per mettere a segno un furto.

Ma una volta all'interno della casa si sono trovati di fronte Attila, il piccolo chihuahua di 2 anni (di appena un chilo e mezzo) che, certamente allarmato dalla presenza di quegli estranei, deve aver provato a difendere la sua casa abbaiando a più non posso. Così i ladri, probabilmente per non farsi scoprire, lo hanno brutalmente ucciso, soffocandolo con la testa nell'acqua del water.

È questa la terribile scena che è trovata di fronte la proprietaria di casa al suo rientro: l'appartamento completamente sottosopra, oggetti rubati, ma soprattutto il corpo del suo piccolo amico ormai senza vita.

Valter Acerbis, coordinatore dei Vot (Volontari osservatori del territorio di Torre Boldone), commentando il furto, ha dichiarato: «È stata una carognata, la signora è sconvolta e non certo per il furto, ma per il cane».