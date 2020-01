Influencer invia foto di nudo in cambio di donazioni per l'Australia

Si chiama Kaylen Ward, ha 20 anni ed è una influencer americana che sta letteralmente spopolando sui social per una particolare "iniziativa di beneficenza" lanciata per salvare i koala e aiutare a combattere gli incendi che stanno devastando l'Australia.

Kaylen, che sui social si fa chiamare “the naked philantropist“ (ovvero "la benefattrice nuda"), il 3 gennaio ha lanciato un appello che è diventato immediatamente virale: invierà privatamente una sua foto di nudo come "ricompensa" a chiunque le dimostrerà con una ricevuta di aver donato almeno 10 dollari ad una delle associazioni ambientaliste o ai volontari che aiutano i vigili del fuoco a domare i roghi.

Inutile dire che la sua casella di posta è stata letteralmente inondata di richieste e ricevute di donazioni in attesa di ricompensa, tanto che la ragazza ha dovuto chiedere supporto per poterle verificare tutte. Mentre alcuni l'hanno lodata per l'iniziativa, in molti l'hanno criticata, accusandola di aver sfruttato una tragedia per diventare famosa. Anche se lei si è difesa dicendo che intanto ha già raccolto oltre 700mila dollari.

Ma i guai per lei non sono finiti: Instagram ha bloccato il suo profilo per violazione della politica sulle immagini pornografiche e qualcuno sta sfruttando la sua immagine, creando dei falsi profili a suo nome. Inoltre, come lei stessa ha dichiarato, la sua iniziativa le ha creato problemi con la sua famiglia e il ragazzo che le piace. Ma a lei non importa: “Ditemi quello che vi pare, intanto salvo i koala!”.

(Credits photo: twitter/lilearthangelk)