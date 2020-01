Scomparso Luigi Favoloso, l’ex fidanzato di Nina Moric: la denuncia della madre

Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric ed ex partecipante del Grande Fratello, è scomparso nel nulla. A darne notizia sui social è stato il suo amico e paparazzo Alex Fiumara che ha lanciato un appello, invitando tutti ad aiutarlo a ritrovarlo e a segnalare eventuali avvistamenti. La madre di Favoloso, Loredana Fiorentino, ha intanto denunciato la scomparsa del figlio alla Polizia: il 32enne è scomparso da Torre del Greco senza documenti né effetti personali e si è allontanato senza automobile.

Dopo 4 anni d’amore, Luigi Favoloso si è lasciato con Nina Moric ormai diversi mesi fa; vive a Milano ma in occasione delle festività natalizie è tornato a Torre del Greco per stare con la famiglia. Prima di scomparire nel nulla, pare abbia detto alla madre di voler stare da solo per un po’, ma poi i giorni sono passati e il giovane non dà sue notizie ormai da oltre una settimana, per questo motivo i suoi cari si sono allarmati. “Diffondete la notizia – ha scritto Fiumara su Facebook – perché la famiglia è in comprensibile angoscia e anche gli amici, compreso me”.