Jason Momoa è rimasto in canottiera (Ai Golden Globes) perché la moglie aveva freddo

Ai Golden Globes 2020 tra il pubblico c’era anche la coppia formata da Jason Momoa e dalla moglie Lisa Bonet, seduti accanto al regista Quentin Tarantino. L’attore de “Il trono di spade” si è fatto notare per un dettaglio per non è certo passato inosservato: a un certo punto, infatti, Momoa è rimasto in canottiera, indumento che ha messo ben in risalto il suo fisico possente e i suoi muscoli be definiti.

L’attore è un gentiluomo, per questo motivo non ha esitato a prestare la sua giacca alla moglie Lisa che aveva freddo. Jason, dunque, non è rimasto in canotta per sottolineare il suo carattere ribelle e anticonformista, ma solo per un gesto di cavalleria nei confronti della sua Lisa. La coppia era elegantissima: l’attore di “Aquaman” indossava una giacca di Tom Ford in velluto verde, dei pantaloni neri firmati Valentino e sotto, appunto, non una camicia bensì una semplice canotta nera, il tutto abbinato con un anello a forma di teschio e una collana. Lisa Bonet, invece, indossava un elegante abito lungo. Eccoli al loro ingresso sul red carpet.

Jason Momoa è salito sul palco dei Golden Globes insieme alla sua figliastra, Zoe Kravitz, figlia di sua moglie e del rocker Lenny Kravitz: i due hanno presentato il premio per la Miglior attrice in una serie tv, vinto da Olivia Colman, e quello per la Miglior attrice non protagonista, vinto da Patricia Arquette.