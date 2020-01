Gli sguardi di Jennifer Aniston a Brad Pitt ai Golden Globes...

Jennifer Aniston e Brad Pitt, a distanza di tanti anni dalla loro separazione, continuano a solleticare la fantasia e il desiderio di tantissimi fan che sperano ancora in un loro ritorno di fiamma. E la notte dei Golden Globes, che si è tenuta ieri sera al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills e li ha fatti incontrare di nuovo, è stata molto attesa anche per questo.

Ma cosa è accaduto durante la serata? Quando Brad Pitt è salito sul palco per ritirare il premio ottenuto come "migliore attore non protagonista" in Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino, le telecamere si sono soffermate sulla sua ex, Jennifer Aniston, che lo guardava dal suo posto.

Pitt (che si è volutamente presentato da solo alla cerimonia di premiazione), durante i ringraziamenti, scherzando, ha dichiarato: “Volevo portare mia madre, ma non ho potuto, perché dicono abbia una relazione con ogni persona che mi cammina vicino. Sarebbe stato imbarazzante”. La Aniston, intanto, con i gomiti sul tavolo (probabilmente consapevole delle telecamere puntate su di lei), guardandolo con occhi languidi ha sorriso alla sua battuta.

Lo sguardo per l'ex non è sfuggito. Qualcuno ci ha visto imbarazzo, qualche altro ci ha visto nostalgia e rimpianto. In uno dei tantissimi commenti si legge: “Jennifer Aniston guarda Brad Pitt come tutte noi perché dalla cotta per Brad non si guarisce”.

