Oggi Davide Astori avrebbe compiuto 33 anni, la compagna lo ricorda così

Sono passati ormai quasi due anni da quel tragico 4 marzo, giorno in cui il difensore della Fiorentina, Davide Astori, è stato ritrovato morto in un albergo di Udine per un arresto cardiaco. Il mondo del calcio non lo ha mai dimenticato, così come non lo ha fatto la sua compagna, la modella Francesca Fioretti, con la quale il giocatore aveva anche avuto una figlia, Vittoria.

Oggi Davide Astori avrebbe compiuto 33 anni. Per questo motivo Francesca ha voluto ricordarlo sui social postando una foto che la ritrae in Finlandia, mentre osserva una splendida aurora boreale: “Sbam, ci hai trovate”, ha scritto nella didascalia. Il suo commovente post ha ricevuto molti like e molti commenti.

Oggi anche tanti calciatori e società calcistiche stanno ricordando Astori con post e foto a lui dedicati. A Firenze, invece, i tifosi viola lo hanno omaggiato con uno striscione affisso sulle cancellate esterne del Franchi che recita queste parole: “Ovunque tu sia… auguri capitano 13”. Il numero 13 era quello della maglia del difensore.