A 2 anni riceve la medaglia per il papà pompiere ucciso dai roghi in Australia

Il suo nome è Harvey Keaton, ha appena 19 mesi ed è troppo piccolo per poter capire cosa significhi quella medaglia che il comandante dei pompieri gli sta appuntando sul petto.

In questa foto-simbolo, che sta facendo il giro del mondo, il piccolo Harvey appare con il ciuccio in bocca e la testa china mentre guarda le mani del comandante. Indossa la divisa del «Fire Service», proprio come il suo papà, Geoffrey Keaton di 32 anni, morto qualche giorno fa mentre combatteva contro i roghi che stanno devastando le coste australiane tra lo Stato di Victoria e del Nuovo Galles del Sud.

Geoffrey era vicecapitano ed era uno dei tantissimi vigili del fuoco (molti dei quali volontari) al lavoro per salvare il paese dalle fiamme. Ma qualcosa è andato storto mentre era a Green Wattle Creek (Ruscello dell’Acacia Verde), vicino alla cittadina di Buxton. Ancora non si conosce esattamente la dinamica: qualcuno dice che l'automezzo su cui viaggiava si è ribaltato, secondo un'altra versione un grande albero si è schiantato sulla vettura schiacciando l'abitacolo e uccidendo i due vigili del fuoco all'interno.

Il suo papà non era solo quando è avvenuto l'incidente. Insieme a lui c'era l’amico e collega Andrew O’Dwyer, 36 anni, anche lui padre di un bimbo piccolo. Geoffrey e Andrew sono 2 delle 30 vittime portate via dagli incendi australiani da settembre ad oggi.