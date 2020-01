Bimbo ingoia un AirPod, la madre pubblica la lastra su Facebook

Ad Atalanta, negli Stati Uniti, una mamma ha passato un Natale davvero brutto perché il suo bimbo di 7 anni ha ingoiato uno degli AirPods che aveva ricevuto come regalo. La donna si chiama Kiara Stroud e su Facebook ha pubblicato la lastra che i medici hanno effettuato sul bimbo per vedere la situazione: l’immagine impressionante mostra la cuffietta senza fili nello stomaco del piccolo.

Il bimbo per fortuna non ha riportato complicazioni e alla fine il suo organismo ha espulso il corpo estraneo nel modo più naturale possibile, ossia attraverso le feci. Il piccolo ha ingoiato l’AirPod accidentalmente ma dopo gli attimi di paura vissuti, Kiara ha deciso di non permettergli più di utilizzarli. “Non riesco a perdonarmelo – ha scritto la donna su Facebook – il mio piccolo. Grazie a tutti voi per le vostre preghiere. Adesso siamo a casa. Niente più AirPod per il mio bambino”.

In realtà, come hanno spiegato i medici, è piuttosto frequente che i bambini ingoino piccoli oggetti, per questo motivo è importante fare molta attenzione ed evitare che possano maneggiarli senza la supervisione di un adulto. A proposito degli AirPods, sulle confezioni dei propri prodotti la stessa Apple avverte: “Alcuni accessori per iPhone possono presentare un rischio di soffocamento per i bambini piccoli, teneteli lontani dalla loro portata”.