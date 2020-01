"Bevono troppa acqua": 10mila cammelli in Australia forse saranno abbattuti

L'Australia continua a bruciare ormai da mesi, mietendo vittime (tra umani e animali), distruggendo case e territori vastissimi di un Paese ormai letteralmente in ginocchio. Sarebbe logico cercare la causa di tutto questo nel cambiamento climatico, ma il governo negazionista (lo stesso che si era ritirato dagli accordi di Parigi) guarda altrove e, questa volta, pare che la colpa sia ricaduta sui cammelli selvatici.

I cammelli selvatici, secondo alcuni, riproducendosi troppo rapidamente avrebbero ormai raggiunto un numero eccessivo di esemplari. "Bevono troppo" (riducendo di conseguenza la quantità di acqua disponibile che servirebbe a spegnere gli incendi) ed "emettono troppi gas serra".

Allora qual è la soluzione individuata dal Governo? Eliminare i cammelli! Ebbene si, a partire dai prossimi giorni pare che una squadra di cecchini specializzati farà fuori circa 10mila esemplari. Ma, ovviamente, questo non spegnerà gli incendi, non ridurrà le temperature, non fermerà la siccità e, in generale, non risolverà la situazione che, purtroppo, è destinata a peggiorare con nei prossimi mesi (che, come già annunciato, saranno caldissimi).

(Credits photo: theaustralian.com.au)