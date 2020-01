Arendelle di Frozen esiste davvero: si trova in Austria ed è invasa dai turisti

Il villaggio da fiaba dove è ambientata la storia di “Frozen”, l’amatissimo film Disney, esiste davvero: si trova in Austria e nella realtà si chiama Hallstatt. Pare che i produttori della celebre pellicola di animazione si siano ispirati proprio a questa meravigliosa cittadina alpina che è stata dichiarata patrimonio Unesco nel 1997.

Com’è facile immaginare, non appena si è diffusa la notizia, Hallstatt è stata presa d’assalto da turisti fan di Elsa al punto che il sindaco Alexander Scheutz ha lanciato l’allarme: il piccolo paese non può sopportare una così grande quantità di visitatori tutti insieme. Con l’uscita di “Frozen 2” la situazione rischia di peggiorare ulteriormente, perché sempre più persone programmano un viaggio in questo piccolo borgo, anche solo per scattare un selfie da pubblicare su Instagram.

I social, infatti, sono pieni di foto scattate in questo luogo fiabesco che, però, va protetto: il sindaco ha spiegato che Hallstatt non ha spazi e strutture adeguate per ospitare questa enorme massa di visitatori, considerando che ci sono appena 780 residenti e che ormai i turisti pro capite sono sei volte di più di Venezia. Gli alberghi sono arrivati a costare 300 euro a notte: di certo, il turismo ha portato un grande ritorno economico alla città, ma adesso bisogna rallentare e anche per questo le autorità locali hanno provato a chiudere alcune strade di accesso alla località, ma con scarsi risultati.

“Hallstatt è un importante pezzo di storia culturale, non un museo – ha dichiarato il sindaco al Sun - Vorremmo ridurre il numero di visitatori almeno di un terzo, ma non c'è modo di fermarli”. Le autorità adesso devono studiare qualche altra misura da adottare per proteggere il piccolo paese dall’assalto dei turisti.