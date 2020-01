Donna precipita in una grata manomessa: è grave. Preso il responsabile

Lo scorso 23 dicembre una donna di 61 anni è precipitata per un metro e mezzo all'interno di una grata che si è improvvisamente aperta sotto i suoi piedi mentre portava a spasso il suo cagnolino in via Melchiorre Gioia a Milano.

La donna, ricoverata in prognosi riservata al Fatebenefratelli, ha riportato ferite gravi: diverse fratture alle costole e allo sterno oltre al distacco di una parte dell'osso della vertebra.

Inizialmente si era pensato ad un incidente, anche se l'accaduto aveva insospettito i vigili che, grazie ad un approfondimento e all'esame delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, hanno rilevato la presenza di un uomo che pochi istanti prima aveva volontariamente manomesso la grata.

Poi il 28 dicembre un nuovo episodio: un uomo ha segnalato una grata aperta in via Stradivari 1 a Milano. Incrociando i dati gli agenti della polizia municipale sono stati in grado di stabilire che si trattava della stessa persona che aveva rimosso la grata in via Melchiorre Gioia: un italiano di 37 anni, senza precedenti penali.

L'uomo è stato raggiunto dalla polizia e, interrogato, ha ammesso di essere il responsabile di entrambe le manomissioni. Tuttavia non ha saputo spiegare le motivazioni del suo folle gesto. Ora la magistratura sta valutando la sua posizione. Intanto questa scoperta ha permesso alla polizia municipale di Milano di avviare opportune verifiche sul territorio per evitare ulteriori incidenti di questo tipo.

