Stella Manente: "Mi vergogno di aver invocato Hitler contro i gay"

Stella Manente è tornata recentemente a parlare di un episodio per cui qualche mese fa ha "conquistato" le prime pagine delle riviste: oggetto della polemica di allora era stata una sua infelice esternazione sul Gay Pride.

Di cosa parliamo? Lo scorso 29 giugno l'influencer, che si stava dirigendo in stazione per prendere un treno, si era trovata bloccata nel bel mezzo della manifestazione in corso a Milano, rischiando di perdere la coincidenza. Infastidita dal rallentamento ed evidentemente senza riflettere molto su quello che stava dicendo, aveva insultato i partecipanti all'evento, arrivando perfino ad invocare il nome di Adolf Hitler.

Inutile dire che lo sfogo, pubblicato dalla modella sul suo profilo Instagram, era finito al centro di una furiosa polemica mediatica. Ma oggi l'influencer, concorrente del reality show "La Pupa e il Secchione e Viceversa", coglie l'occasione per tornare a parlarne e ribadire di essere profondamente pentita per quelle parole.

Stella Manente ha spiegato: "Mi trovavo al Gay Pride senza saperlo, non sapendo nemmeno cosa fosse e dicendo delle brutte parole". La concorrente ha avuto modo di riflettere sull'accaduto e aggiunge: "Mi vergogno come persona per aver nominato Hitler, però capita che il cervello non sia collegato alla bocca".

Credits photo: Instagram/stellamanente