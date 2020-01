Bimbo trovato morto nel carrello di atterraggio di un aereo

Una storia orribile arriva dalla Francia, più precisamente dall’aeroporto parigino Charles De Gaulle, dove intorno alle 5 del mattino di mercoledì 8 gennaio è atterrato un Boeing 777 della compagnia di bandiera francese proveniente dalla Costa d’Avorio.

Gli addetti aeroportuali hanno fatto un’agghiacciante scoperta: nel carrello di atterraggio dell’aereo decollato la sera prima da Abidjan hanno trovato il cadavere di un bimbo di circa 10 anni. È stata la stessa compagnia a confermare quanto accaduto con un tweet: “Air France conferma che il corpo senza vita di un passeggero clandestino è stato scoperto nel pozzo del carrello di atterraggio dell’aereo che eseguiva il volo AF703 che collega Abidjan a Parigi – si legge nel post – esprimiamo tutti il nostro cordoglio per questo dramma umano”.

Air France confirme que le corps sans vie d’un passager clandestin a été découvert dans le puits du train d’atterrissage de l’appareil effectuant le vol AF703 reliant Abidjan (ABJ) à Paris-Charles de Gaulle le 7 janvier 2020 1/2 — Air France FR (@AirFranceFR) 8 gennaio 2020

Le autorità francesi hanno avviato un’indagine per scoprire l’identità del piccolo e le ragioni di quanto accaduto. Nel frattempo, dalla Costa d’Avorio una fonte della sicurezza ha sottolineato che questa è “la dimostrazione di una grossa breccia nella sicurezza dell’aeroporto di Abidjan”. Sembra infatti che questa non sia la prima volta che accade una tragedia simile e che tante persone provenienti dall’Africa cercano di fuggire in Europa con questi metodi, senza sapere che costeranno loro la vita. L’anno scorso, ad esempio, un uomo è caduto nel giardino di una casa vicino all’aeroporto di Heathrow, in Inghilterra, da un aereo proveniente dal Kenya. Questi passeggeri probabilmente muoiono per assideramento visto che ad alta quota le temperature scendono al di sotto dei 50 gradi e il carrello del velivolo non è né riscaldato né pressurizzato.