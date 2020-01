La foto del bimbo che dorme per strada abbracciato al suo cane fa il giro del mondo

Un bambino e il suo cane abbracciati mentre dormono di notte per strada. Succede su un marciapiede di Manila, nelle Filippine. E' questa la foto che sta facendo il giro dei social network in questi giorni. A fotografare i due ci ha pensato un abitante del posto che ha deciso di far conoscere la storia del piccolo senza fissa dimora e del suo animale a tutta la rete. La solidarietà non si è fatta attendere. Sono infatti molte le persone che si sono rese disponibili ad ospitarli anche se non si conosce l'identità del bimbo. Altri vogliono contattare i servizi sociali per aiutarlo. Insomma una mobilitazione partita spontaneamente ma che sta riunendo molti benefattori.

Le immagini sono state pubblicate su Facebook da Jem Villomo, un abitante del luogo, che, contattato da La Zampa, ha raccontato come sono nate queste foto. "Il ragazzo con il cane vive per strada elemosinando del cibo per lui e il suo cane nell’area di Edsa Shaw Blvd a Manila. Non so molto di lui e mi è spiaciuto quel giorno non avere soldi con me da dargli". La speranza è che presto il bambino e il suo cane, possano trovare presto una casa.