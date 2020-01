Il governo finlandese smentisce l’ipotesi della settimana da 4 giorni lavorativi

In questi ultimi giorni si è parlato molto della proposta della Premier finlandese Sanna Marin di istituire la settimana lavorativa corta, ossia composta da soli 4 giorni lavorativi e per di più da 6 ore ciascuno. Il governo finlandese, però, ha smentito questa ipotesi che ha fatto sognare tanti lavoratori, spiegando che Sanna Marin l’aveva lanciata ad agosto, durante una tavola rotonda, quando lei ricopriva il ruolo di Ministro dei Trasporti.

Nello specifico, la Premier più giovane della storia con i suoi 34 anni parlò della settimana lavorativa corta in occasione del 120esimo anniversario del Partito Socialdemocratico ma, al momento, non sembra esserci intenzione di attuarla.

In Finlandia si lavora in media per 30 ore a settimana, in linea con la media europea. Secondo quanto riferisce l’Ocse, i paesi europei dove si lavora di più sono Italia, Grecia ed Estonia. Nel nostro paese si lavora in media 33 ore a settimana, sette ore in più della Germania.