Thor aiuta l’Australia: Chris Hemsworth dona un milione di dollari

Milioni di ettari di terreno e vegetazione sono stati distrutti in Australia a causa degli incendi divampati nei giorni scorsi: le foto degli animali morti sono strazianti e in tutto il mondo tante persone si stanno mobilitando per inviare degli aiuti a questo paese orma stremato da una situazione diventata ingestibile.

Tra le persone che stanno offrendo il proprio sostegno ci sono anche tante star, come ad esempio Chris Hemsworth. L’attore famoso per aver interpretato Thor negli Avengers è un convinto ambientalista e non poteva restare con le mani in mani di fronte a una tragedia epocale come questa, anche perché, tra l’altro, lui è nativo di Melbourne e vive lì.

Sui social Chris Hemsworth ha fatto sapere di aver donato 1 milione di dollari per sostenere i soccorsi e invita anche i suoi fan a donare, secondo le loro possibilità: “Come voi, io voglio sostenere la lotta contro gli incendi spontanei qui in Australia – si legge nel post – io e la mia famiglia abbiamo contribuito con un milione di dollari, sperando che anche voi possiate farlo. Ogni centesimo conta quindi qualsiasi somma riusciate a raccogliere è molto apprezzata”.