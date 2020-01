GF Vip: Salvo Veneziano torna nella casa e fa una dedica a Pietro Taricone

Conosciamo Salvo Veneziano come il simpatico pizzaiolo, detto “Salvo”, che aveva preso parte alla primissima edizione del Grande Fratello nel 2000, condotto allora da Daria Bignardi. L’ex concorrente è tornato nella casa più famosa della televisione italiana, insieme a Sergio Volpini, l’anconetano noto ai più come “Ottusangolo”, soprannominato così dalla Gialappa’s Band a causa delle continue gaffe andate in scena nella storica prima edizione del programma. I due hanno deciso di mettersi ancora alla prova, prendendo parte questa volta al Grande Fratello Vip, condotto quest’anno dal direttore del settimanale ‘Chi’, Alfonso Signorini.

Prima di entrare nella casa, Salvo ha però commosso tutti in studio ricordando: “Voglio dedicare questa edizione a una mamma che 10 anni fa ha perso un figlio”. L’uomo ha poi continuato aggiungendo: “Voglio dedicare tutto questo alla mamma di Pietro Taricone. Penso che il Grande Fratello sia partito proprio da Pietro ed è giusto che questa sera si ricordi”.

Dal pubblico subito un lungo applauso ha accolto le parole di Veneziano, con Alfonso Signorini che ha sottolineato il gesto con un: “Grazie Salvo, il pubblico è tutto in piedi” ed ha aggiunto che questi gesti sono proprio quello che apprezza di un reality. Intanto sull’account ufficiale del GF Vip di Instagram si annunciano le novità con un video che riprende i due concorrenti di fronte alla celebre porta rossa: “Congelati ma tenuti benissimo – si legge nel post – garantiamo noi! A 20 anni dalla loro avventura nella Casa di #GFVIP stanno per varcare la Porta Rossa Salvo Veneziano e Sergio ‘Ottusangolo’ Volpini”.