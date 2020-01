Morto suicida il celebre pornoattore 35enne Macanao Torres

Si è gettato nel vuoto dal suo appartamento di Murcia in Spagna, il pornoattore Macanao Torres, nome d’arte di Pedro Oliver. Il ragazzo aveva solo 35 anni ma alle spalle aveva anni dolorosi dopo che nel 2011 gli era stato diagnosticato per la prima volta il linfoma non Hodgkin. Proprio a causa della malattia, nel 2016 Torres aveva anche deciso di ritirarsi dalla scena del porno, a soli 10 anni dal suo debutto. Purtroppo nel febbraio 2019, il tumore è tornato per la terza volta e sembra proprio questo il motivo che lo ha spinto a gettarsi dal tetto del condominio in cui viveva.

Il giovane aveva esordito nel 2006 con un film girato dal regista e produttore di porno gay Jalif ed era subito diventato un presonaggio apprezzato del cinema per adulti. In soli 10 anni di attività aveva infatti lavorato per le più importanti case di produzione tra cui la JalifStudio, la Hardkinks, la Treasure Island Media, la Butch Dixon e la Dark Alley Media.

Dopo il ritiro aveva continuato a partecipare a diversi eventi per parlare della prevenzione dell’HIV, specialmente in ambienti LGBT, lottando affinché tutti i set fossero controllati per garantire la piena sicurezza contro queste malattie. “Sfido tutti a rendere pubbliche le analisi che fanno gli attori – aveva dichiarato Torres – perché non è possibile che s’insegni alle nuove generazioni che va bene fare sesso senza preservativo”.

Negli ultimi anni Macanao Torres aveva aspramente criticato l’industria del porno durante un’intervista al sito Shangay, in cui aveva definito il porno “un’agonia”. “Come puoi chiamarti pornostar – aveva detto il ragazzo - se quando ti nominano per alcuni premi ti dicono che te li daranno solo con uno spettacolo gratuito in cambio? O quando ti assumono per recitare, arrivi lo stesso giorno sul sito, lavori tutta la notte e alle dodici del mattino ti buttano fuori dall’hotel? È questo il lavoro di una pornostar?”.

(Credits photo: larepublica.pe)