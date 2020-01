Uomo entra in chiesa con il Suv: “Sono posseduto”

In una chiesa di Sonseca, in provincia di Toledo in Spagna, è accaduto qualcosa che ha dell’incredibile. Mercoledì mattina un 35enne ha fatto irruzione nel luogo di culto a bordo di un Suv, percorrendo l’intera navata fino all’altare.

Per fortuna in quel momento nella chiesa non vi erano fedeli e quindi non ci sono stati feriti. L’uomo è stato ovviamente fermato dalla polizia. Quando gli è stato chiesto per quale motivo avesse commesso quel folle gesto, l’uomo ha dichiarato di essere “posseduto” e che quindi l’unico posto dove si sentiva al sicuro era l’altare. La polizia sta indagando, intanto il video del Suv in chiesa sta facendo il giro del web.