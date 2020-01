Avventura in mare per Leonardo DiCaprio: l'attore salva un naufrago

Questa volta l’attore di Titanic non ha vestito i panni del naufrago, ma del salvatore.

È quanto riporta il Sun: il 30 dicembre DiCaprio, a bordo del suo yacht nel mare dei Caraibi, ha contribuito al salvataggio di un giovane marinaio francese, disperso in mare da 11 ore dopo essere caduto dalla nave da crociera sulla quale lavorava.

Lo yacht di DiCaprio si trovava nei pressi dell’isola di St. Martin, con a bordo la fidanzata Camila Morrone e alcuni amici, quando ha ricevuto il segnale di Mayday dalla nave da crociera Club Med, che segnalava la presenza di una persona naufragata a largo dell’isola di St. Barts.

L’attore ha quindi deciso di deviare la rotta per cercare il disperso, che è stato individuato al largo dell’isola di Saba al crepuscolo, nel mare agitato da una tempesta in arrivo. L’uomo, in uno stato di forte disidratazione e prossimo all’annegamento, ha avuto la forza di agitare le braccia per segnalare la propria presenza all’equipaggio dello yatch.

Secondo quanto rivelato da una fonte, il marinaio era caduto nelle acque caraibiche dopo una notte di festeggiamenti, a causa del troppo alcol.

Lo yacht di Leonardo di Caprio è stata l’unica imbarcazione che si è impegnata nella ricerca del naufrago: un’avventura stavolta a lieto fine, che ha dimostrato ancora una volta il buon cuore dell’attore.