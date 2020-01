Valentina Ferragni: il video della pole dance scatena gli haters

Non c'è post delle sorelle Ferragni che non finisca sotto i riflettori o al centro degli attacchi degli haters di turno. Questa volta è toccato a Valentina, che già da tempo ha seguito i passi della sorella Chiara entrando anche lei nel mondo del fashion business.

Valentina, che in quanto a bellezza non ha nulla da invidiare alle sue sorelle, viene però presa spesso di mira perché un po' più in carne. Caratteristica che, anche in questa occasione, è finita al centro delle critiche.

L'influencer ha infatti postato un video in cui mostra i suoi progressi durante un allenamento di pole dance, disciplina che sta prendendo molto sul serio (a differenza della sorella Chiara, che ci ha provato soltanto per gioco).

Il video ha letteralmente diviso i fan. Per l'occasione non si sono fatti attendere gli haters. Tra le critiche, uno dei commenti meno gradevoli dice: “Ruoti attorno al palo come un kebab”. Ma dalla sua parte si sono schierati in tanti con commenti molto positivi che evidenziano i suoi progressi e la incoraggiano ad andare avanti.

(Credits photo: Instagram/valentinaferragni)