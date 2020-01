Lavoro, occupazione da record: è il valore più alto dal 1977

La situazione del lavoro in Italia sta migliorando: a rivelarlo sono gli ultimi dati Istat, relativi a novembre 2019, secondo i quali il tasso di occupazione sarebbe arrivato a 59,4%, con 0,1 punti percentuali in più rispetto a ottobre. Si tratta di un vero e proprio record, considerando che è il valore più alto registrato dall’inizio dei rilievi, ossia dal 1977.

Al momento, dunque, le persone con un lavoro in Italia sono 23 milioni e 486mila. I dati rivelano un aumento di lavoratrici, che sono 35mila in più rispetto a ottobre, e un aumento di giovani tra i 25 e i 34 anni che hanno trovato un impiego, con 21mila persone in più.

I dati Istat rivelano, quindi, un aumento della forza lavoro composta dalle donne e da una sostanziale stabilità di quella composta dagli uomini, con una crescita anche del numero di giovani occupati.