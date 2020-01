Morto a 27 anni Harry Hains, star di American Horror Story

Harry Hains è morto all'età di 27 anni, dopo un lungo periodo reso difficile dalla depressione e da disordini del sonno che erano sfociati in un comportamento autodistruttivo che aveva caratterizzato il suo ultimo anno.

L'attore, figlio di Jane Badler (che negli anni '80 era diventata popolarissima anche in Italia per aver interpretato il ruolo di Diana nella serie cult "Visitors"), era nato a Melbourne, ma si era trasferito da adolescente a New York per inseguire i suoi sogni: aveva studiato recitazione e pubblicato diversi brani musicali con lo pseudonimo di "Antiboy".

Harry Hains aveva partecipato a numerose serie tv: come la serie di Ryan Murphy "American Horror Story: Hotel" in cui affiancava Lady Gaga, la serie Netflix "The OA" e la serie Amazon Prime Video "Sneaky Pete".

Ad annunciare la sua morte è stata proprio sua madre, Jane Badler, che ha pubblicato su Instagram una serie di foto del ragazzo accompagnate da una didascalia in cui scrive: "Il 7 gennaio è morto il mio meraviglioso ragazzo. Aveva 27 anni e una vita davanti. Sfortunatamente è stato sconfitto dalla depressione e dalle dipendenze. Una scintilla brillante che si è spenta troppo presto. Mi mancherai Harry ogni giorno della mia vita".

