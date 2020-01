Francia, saldi "con uno zero in meno" (per errore): interviene la polizia

I saldi, si sa, creano grande concitazione. Ma quello che è accaduto in Francia, in un ipermercato "Casino'" di Montpellier, è andato ben oltre, tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, come riportato dal quotidiano locale Midi Libre.

A scatenare la ressa sarebbero stati alcuni prezzi folli esposti per errore. In particolare a causare più problemi è il caso di un televisore, prezzato addirittura con uno zero in meno: cioè circa 30 euro invece dei 439,99 euro del prezzo originale.

Inutile dire che in tantissimi hanno afferrato il convenientissimo oggetto e lo hanno portato in cassa con la pretesa di pagarlo quanto dichiarato dal prezzo esposto. E a nulla sono valse le scuse del personale, che ha tentato inutilmente di spiegare che si trattava (ovviamente) di un errore.

La cosa ha generato "impressionanti tafferugli": i clienti si sono rifiutati a lungo di lasciare la cassa. Fino a quando è stata chiamata la Polizia che ha impiegato più di un'ora per riuscire ad evacuare i locali con la forza.

Va detto che il regolamento che vige in Francia impone al commerciante di vendere i prodotti al prezzo esposto, anche se si tratta di un errore. A patto che quel prezzo non sia "chiaramente ridicolo"... come in questo caso.

(Credits photo: dailymediaspot.com)