Ufo avvistato in California, il video inedito diventa virale

Douglas Benefield lavora come guardiano notturno in un cantiere di Cathedral City, in California: è stato proprio lui il testimone oculare dell’avvistamento di un presunto Ufo del quale in queste ore si sta parlando molto nel web.

L’avvistamento, in realtà, risale al 23 luglio del 2018 ma il video è stato diffuso solo adesso, elemento che molte persone appassionate di questi fenomeni hanno giudicato sospetto. Nella clip in questione si vede chiaramente uno strano oggetto che decolla dall’area del cantiere, resta sospeso in aria per un po’ e poi si alza in volo per scomparire a una velocità incredibile.

Il guardiano 48enne ha raccontato: “Ero lì seduto a lavoro e all’improvviso ho avvertito qualcosa di strano che non saprei spiegare davvero – ha detto – poi con la coda dell’occhio ho visto qualcosa nel monitor, ho mandato il video indietro e non potevo credere ai miei occhi. L’ho guardato ripetutamente, poi l’ho registrato e l’ho mandato a mio figlio e anche lui non riusciva a crederci”.

In realtà, se il video non è uscito fuori prima d’ora è solo perché Douglas ha preferito non farlo vedere a nessun altro. Lo ha però conservato e di recente gli è capitato di vederlo di nuovo, così si è reso conto che si tratta di qualcosa che invece tutti dovrebbero vedere. “L’ho visto così tante volte – ha detto l’uomo – eppure ancora mi fa venire i brividi”. Il video è ormai diventato virale e in tanti si chiedono se si tratti o meno di un vero Ufo o se non sia solo un aereo.