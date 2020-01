La porta al cinema per vedere un film, ma c'è la sorpresa finale...

Chi pensa che il romanticismo non sia più di moda si sbaglia di grosso e ne è la prova il video che potete vedere qui sotto. Per chiedere alla sua fidanzata di sposarlo, questo ragazzo ha avuto un’idea bellissima e dolcissima: l’ha portata a vedere il suo film preferito al cinema, ossia “La Bella addormentata” nella versione della Disney, ma per lasciarla senza parole ha cambiato il finale del film.

Nel momento in cui il principe bacia la Bella addormentata, infatti, di colpo i personaggi prendono le sembianze dei due fidanzati: a quel punto il giovane si è messo in ginocchio e ha preso l’anello che gli ha lanciato il Principe direttamente dallo schermo, e lo ha dato alla sua fidanzata, chiedendole di sposarlo. “Ti amo con tutto il mio cuore, compresi i ventricoli, gli atrii e le valvole – ha detto il giovane per poi rivolgersi agli altri spettatori scherzando – sapete, lei è una cardiologa!”.

Solo a quel punto lei si è resa conto della sorpresa: “Pensavo ci fosse un problema col film!”, ha detto scherzando dopo aver detto sì. Quando si è voltata ha poi visto che nella sala erano presenti anche i suoi amici e i suoi familiari per assistere a questa incredibile sorpresa. Sullo schermo del cinema, alla fine, sono comparsi di nuovo loro due con l’aspetto di personaggi Disney per un finale da “e vissero tutti felici e contenti”.