Boeing 737 Max, trapelano mail interne: "Progettato da clown e controllato da scimmie"

Nuovi problemi per Boeing, già duramente colpita dopo le due tragedie che hanno visto coinvolti due modelli del Max 737 (uno della Lion Air e l'altro della compagnia Ethiopian Airlines), precipitati nell'arco di cinque mesi tra il 2018 e il 2019. Da allora i voli di questo modello di aereo sono stati sospesi in tutto il mondo.

I due incidenti sono costati la vita a 346 persone, ma a quanto pare molti dipendenti sapevano che il velivolo presentava dei difetti di progettazione.

Lo ha rivelato una indagine che ha portato alla luce una fitta e sconvolgente corrispondenza interna. "Questo aeroplano è stato progettato da clown che a loro volta sono controllati da scimmie" scriveva un dipendente nell'aprile del 2017, facendosi beffe del velivolo e delle attività di vigilanza della Faa. Qualcuno lo definiva un velivolo "ridicolo", "uno scherzo", qualcuno ne parlava come di "un apparecchio sul quale non avrebbe messo la propria famiglia".

In un messaggio de 2018 si legge: "Non sono ancora stato perdonato da Dio per tutto l'insabbiare che ho dovuto fare l'anno scorso". Altre mail fanno riferimento anche ai simulatori di volo sviluppati per il Max 737: pare che i dipendenti di Boeing, tramite espedienti, abbiano convinto le compagnie aeree e le autorità che non fosse necessario alcun addestramento particolare per i piloti di questo modello.

(Credits photo: liveandletsfly.boardingarea.com)