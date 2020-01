Miliardario giapponese cerca l’anima gemella per portarla sulla Luna

Si chiama Yusaku Maezawa, ha 44 anni ed è un miliardario giapponese, ricco soprattutto grazie alla piattaforma di shopping online Zozo. Di recente si è parlato molto di lui per vari motivi: innanzitutto, pochi giorni fa ha pubblicato un tweet in cui annunciava che avrebbe donato 8 milioni di dollari a mille persone scelte tra quelle che avessero ritwittato il suo post.

Adesso, invece, il miliardario nipponico sta cercando l’anima gemella, una donna che lo accompagni in un’avventura spaziale che è in programma nel 2023: un viaggio sulla Luna. Maezawa, infatti, ha prenotato due posti per il viaggio organizzato dalla Space X di Elon Musk, una spedizione che per la prima volta porterà dei non astronauti sulla Luna. La candidata per questo viaggio spaziale era l’attrice 27enne Ayame Goriki ma a quanto pare la loro storia d’amore sarebbe finita.

Ecco perché il miliardario ha lanciato “Full Moon Lovers”, una sorta di concorso-reality documentato tramite il quale cercherà la sua nuova compagna: per partecipare, ovviamente, sono necessari dei requisiti, ossia essere single, avere almeno 20 anni, essere brillanti, positivi, desiderosi della pace nel mondo e soprattutto pronti per affrontare questa avventura nello spazio. Chi riuscirà a conquistare il magnate nipponico? Staremo a vedere.