Brumotti accoltellato a Monza: salvo grazie al giubbotto antiproiettile

Ancora una volta Vittorio Brumotti, inviato del tg satirico “Striscia la notizia”, è stato aggredito durante lo svolgimento del suo lavoro. Ieri pomeriggio, 12 gennaio, Vittorio si trovava in Via Azzone a Monza insieme a un suo collaboratore proprio per girare un servizio per il noto programma televisivo quando è stato aggredito da alcuni spacciatori della zona.

I due sono stati prima insultati e minacciati, poi aggrediti con un coltello: Brumotti ha ricevuto un fendente in pieno petto e si è salvato solo grazie al giubbotto antiproiettile che indossava; il suo collaboratore, invece, è stato ferito a una gamba.

Inizialmente le loro condizioni sembravano gravi e infatti sul posto è giunta un’ambulanza del 118: alla fine, invece, per fortuna non si è trattato di nulla di preoccupante, Vittorio e il suo collaboratore sono stati medicati sul posto e hanno rifiutato di andare in ospedale. Gli agenti della Questura di Monza stanno indagando su quanto accaduto.