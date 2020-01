Da “La pupa e il secchione” al Convento: la svolta spirituale di Nora Amile

In questi giorni è tornato in tv il programma “La pupa e il secchione – e viceversa” e proprio ora torna a far parlare di sé Nora Amile, modella italo-marocchina che partecipò alla prima edizione del programma. Dopo quell’esperienza, la modella non ha avuto molta fortuna in televisione; in seguito ha vissuto un periodo di forte depressione dalla quale è riuscita a uscire. Quel periodo buio era dovuto anche al fatto che ormai, dopo il programma, si sentiva intrappolata nello stereotipo della bella ma ignorante, quando in realtà lei è diplomata in recitazione dopo aver studiato con il metodo Stanislavskij, parla italiano, inglese, spagnolo e arabo e si definisce “abbastanza colta”.

Dopo quanto ha vissuto ha deciso di ripartire da zero e cambiare completamente vita. Nora si è avvicinata alla spiritualità e alla meditazione e ha deciso di prendersi un po’ di tempo solo per dedicarsi a sé stessa; essendo single, ha anche deciso di votarsi alla castità: “Sono casta da oltre 10 mesi per scelta – ha dichiarato al settimanale Oggi - Ho deciso di concentrarmi sulla mia anima e di prendermi una lunga pausa dai piaceri carnali e materiali”.

Ma non è tutto: Nora ha deciso anche di trascorrere un periodo in ritiro spirituale in convento: “Presto chiederò alla Madre Superiora delle Carmelitane Scalze di Milano di essere accolta nel loro Convento per un ritiro spirituale”. Nora, insomma, è pronta a ricominciare proprio dalla spiritualità per trovare la sua strada, ben lontana da quello stereotipo alla quale è stata associata.