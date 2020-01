Grey's Anatomy: Justin Chambers (che interpreta Alex Karev) lascia la serie

Dopo 15 anni (e sedici stagioni) in cui si è fatto amare dal pubblico, Justin Chambers, l'attore che ha interpretato il dottor Alex Karev, dice addio al suo personaggio. Ad anticipare la notizia, che per gli appassionati di una delle serie più longeve di sempre è stata davvero un duro colpo, è stato il portale Page Six.

Una fonte ha riferito che l'attore 45enne è stato visto per diverse settimane nei pressi della clinica di lusso in cui sono stati in cura per la loro salute mentale anche Selena Gomez e Kit Harington: avvistato al ristorante Old Saybrook, Chambers è apparso gentile e chiacchierava con altri commensali, ma sembrava molto magro. Un'altra fonte rivela che l'attore avrebbe deciso di ricoverarsi per problemi di stress e depressione.

L'attore ha comunicato la sua decisione attraverso un comunicato stampa in cui dice: "Non è mai un buon momento per dire addio a uno show e a un personaggio che ha fatto parte della mia vita per 15 anni". Tuttavia questa scelta è stata necessaria e l'attore sente di dover dare una spiegazione al suo pubblico: "Da un po' di tempo ormai speravo di cambiare il corso della mia carriera, cambiare il mio percorso da attore. E ora che ho superato i 50 anni e ho avuto la benedizione di avere accanto a me una moglie che mi supporta e 5 figli meravigliosi, è arrivato il momento giusto. Lasciando il mondo di Grey's Anatomy, voglio ringraziare la famiglia ABC, Shonda Rhimes, i membri originali del cast (Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickesn) e tutto il cast e lo staff di oggi come di ieri e naturalmente tutti i fan che mi sono stati accanto in tutti questi anni".

