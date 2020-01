Spagna: parco giochi sprofonda nel parcheggio sottostante [video]

Questa mattina alle 6:30 circa un parco giochi a Santander, in Spagna, è letteralmente collassato sprofondando nel parcheggio sotterraneo, che si trovava al di sotto. Sul posto si sono concentrate forze dell'ordine e ambulanze, ma a quanto pare non ci sarebbero vittime. Fortunatamente a quell'ora nessun bambino si trovava a giocare.

Il parco era stato costruito sopra un parcheggio per le macchine, in una zona della cittadina al nord della Spagna sottoposta a una considerevole riqualificazione urbana. Oltre alle attrattive per i più piccoli, infatti, nel complesso era presente anche un campo sportivo.

Prima di capire meglio quali siano state le cause, se ci sono delle responsabilità e a quanto ammontano i danni, le autorità hanno fatto chiudere la strada al traffico.

Ecco il video che mostra quello che resta del parco giochi.