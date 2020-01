Sopravvive senza un riparo in Alaska per 23 giorni, salvato da un elicottero

Si chiama Tyson Steel, ha 30 anni ed è riuscito a sopravvivere in Alaska per ben 23 giorni nella neve, senza alcun riparo, a una temperatura di – 16 gradi. Purtroppo a dicembre un incendio ha distrutto la sua casa che si trovava davvero in mezzo al nulla in una zona remota del paese: per questo motivo il giovane può considerarsi davvero un miracolato per aver trascorso così tanto tempo al gelo ed essere ancora vivo.

Tyson è riuscito a sopravvivere grazie ai resti di cibo in scatola e a del burro di arachidi, dormendo in una grotta scavata nella neve. Poi ha avuto l’idea di disegnare nella neve un enorme segnale di SOS che fortunatamente è stato visto da un elicottero della polizia.

Come mostrano le immagini diffuse poi dagli Alaska State Troopers, il giovane si è messo ad agitare le braccia per attirare l’attenzione dei soccorritori ed è così stato tratto in salvo dall’elicottero.