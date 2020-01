Arriva la nuova sfida social: si chiama new flex challenge (e non è per tutti)

Con il nuovo anno arriva anche la nuova sfida che sta già conquistando il web. Ma attenzione, non è proprio per tutti!

Questa nuova sfida si chiama "new flex challenge" ed è stata lanciata dalla ginnasta americana Jax Kranitz. Quindi non sorprende che per eseguirla con successo sia necessaria una buona dose di allenamento.

In cosa consiste? Ci si stende a pancia in giù con le mani dietro la schiena. La sfida consiste nel riuscire ad alzarsi senza girarsi sul fianco o sulla schiena.

A giudicare dal video che mostra come la esegue la Kranitz, potrebbe (erroneamente) sembrare banale. Ma non lo è affatto. Anzi. Occorre essere allenati. E per chi non è allenato o sufficientemente riscaldato, potrebbe rivelarsi perfino rischioso!

