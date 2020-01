Robin (Burt Ward) rivela: "Mi chiesero di assumere pillole per restringere il pene"

Burt Ward, l'attore 74enne conosciuto dal pubblico per aver interpretato il ruolo di Robin nella serie televisiva Batman (andata in onda dal 1966 al 1968), lo scorso 9 gennaio ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. La sua stella sarà posta al n.6764 di Hollywood Boulevard, nella sezione dedicata alla televisione.

Per l'importante occasione l'attore è stato intervistato da Page Six. Tra i tanti ricordi a proposito dell'esordio della sua carriera, Burt Ward ha rivelato che al tempo la ABC gli chiese di prendere delle pillole per restringere il pene.

La motivazione? Secondo l'associazione Catholic League of Decency (Lega Cattolica della Decenza) non era opportuno e decoroso mostrare in tv quel "rigonfiamento" davanti.

Ward, in un primo momento, accettò la richiesta e prese le pillole per circa tre giorni. Poi, temendo che potessero avere effetti a lungo termine impedendogli un giorno di avere figli, sospese l'assunzione e adottò un semplice escamotage per risolvere il problema: cioè coprendo la parte anteriore con il mantello.

A quanto pare, invece, per Adam West (che nella serie interpretava Batman) il problema era esattamente quello opposto e doveva utilizzare degli asciugamani per aumentare il rigonfiamento.

(Credits photo: movieweb.com)