Stagista della Nasa di 17 anni scopre un nuovo pianeta

I ragazzi che finiscono la scuola e si apprestano a studiare per formarsi a livello professionale, sono un pozzo inesauribile di sorprese. E spesso il discepolo supera anche il maestro. Ma quello che stiamo per raccontarvi ha dell'incredibile. Wolf Cukier ha 17 anni e, dopo aver terminato il percorso scolastico alla Scarsdale High School di New York, a luglio dello scorso anno entra al Centro spaziale Goddard della Nasa per uno stage. Dopo esattamente 3 giorni, Wolf fa una scoperta incredibile: "TOI 1338 b", ovvero un pianeta che orbita intorno a due stelle.

Ecco quello che ha raccontato il giovanissimo scienziato: "Erano passati solo tre giorni e stavo studiando i dati raccolti su un sistema formato da due stelle che si eclissavano a vicenda, ruotando l’una intorno all’altra. Pensavo che le eclissi fossero dovute alle stelle, ma i tempi non corrispondevano e così ho pensato a un pianeta". Un'intuizione geniale la sua.

Questo pianeta ha una grandezza pari a 6,9 quella della Terra e si trova nella Costellazione Pittore, a più di 1.300 anni luce di distanza dal Sistema Solare. La scoperta è stata anche presentata al 235esimo convegno della Società Astronomica Americana delle Hawaii, con grande accoglienza da parte di tutta la comunità scientifica.