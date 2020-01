Lascia sola una settimana la figlia di 3 anni: la piccola muore di fame, ha cercato di mangiare il detersivo

Maria Plenkina, ragazza russa 21 anni, ha confessato l'omicidio di sua figlia Kristina di soli 3 anni. La donna ha lasciato la piccola da sola a casa per una settimana per andare in vacanza. La bimba affamata ha cercato di mangiare del detersivo in polvere.

I fatti risalgono a San Valentino dello scorso anno: prima di partire, Maria ha chiuso l'acqua nell'appartamento e ha lasciato la figlia senza cibo. Il corpo senza vita di Kristina è stato ritrovato dalla nonna, che era andata a farle visita per il suo terzo compleanno. Ora la donna rischia da otto a 20 anni di prigione per l'omicidio crudele della bimba.

Gli psichiatri, che stanno collaborando con la giustizia, hanno confermato che la madre era nel pieno delle sue facoltà mentali. Un fatto atroce che non trova nessuna giustificazione al mondo. Non era sua intenzione ucciderla ha dichiarato Maria Plenkina, anche se davanti al giudice ha ammesso di aver lasciato la piccola da sola, senza acqua e cibo, senza nessuno che si prendesse cura di lei.

La nonna, sconvolta, ha dichiarato di non essere al corrente delle cose. Se avesse saputo, avrebbe preso la bimba con lei per il tempo dell'assenza della madre.