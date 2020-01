In Italia si terrà un torneo di Monopoly con pedine a grandezza naturale

Tutti gli appassionati di giochi da tavolo e, in particolare, di Monopoly, non possono perdersi il Torneo Nazionale del Monopoly Championship: si tratta di una competizione che si svolgerà nel centro di Arese, comune della provincia di Milano, dal 18 al 26 gennaio e la sua particolarità è che le partite si giocheranno con delle pedine a grandezza naturale.

Il torneo è aperto a tutti al di sopra degli 8 anni: ogni partita durerà 30 minuti e verrà avviata con un minimo di due giocatori fino a un massimo di sei. Saranno disponibili 5 postazioni allestite con la scatola del gioco originale e una clessidra che segnerà il tempo. Al termine di ogni partita, ogni giocatore riceverà un attestato di partecipazione mentre i vincitori finali potranno aggiudicarsi una versione tascabile originale del famosissimo gioco Hasbro.

Dal 18 al 24 gennaio si svolgerà una prima fase del torneo che sarà ad eliminazione diretta; le finali, invece, andranno in scena nel weekend del 25 e 26 gennaio. Partecipare è semplicissimo: basta recarsi in Piazza Primark e iscriversi presso l’apposito desk nelle giornate di sabato 18 e 25 gennaio e domenica 19 e 26 gennaio, dalle 10 alle 13, oppure dalle 15 alle 20, o anche da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio dalle ore 16 alle ore 20. Dopo l’iscrizione, al partecipante verrà dato un pass per accedere all’evento, al quale deve presentarsi almeno 10 minuti prima dell’inizio della partita. Può essere disputata una sola partita al giorno.