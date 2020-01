Scoperto con una terza donna, viene picchiato dalla moglie e dall'amante

È accaduto in provincia di Vicenza dove un 55enne è stato mandato in ospedale dalla moglie e dall'amante, dopo essere stato scoperto con una terza donna.

Il protagonista della storia è un libero professionista della provincia di Vicenza. L'uomo, a quanto pare, non accontendandosi di una moglie e di un'amante, ha pensato bene di intrecciare una nuova relazione anche con una terza donna, una 26enne addetta alle pulizie nel suo ufficio.

Le altre due donne, però, consapevoli della relazione che lui intratteneva con entrambe, ad un certo punto hanno cominciato ad avere sentore della presenza di un'altra donna. Hanno perciò deciso di controllare meglio i movimenti dell'uomo, fino ad arrivare alla verità.

Come riportato da "Il Giornale di Vicenza", quando il 55enne è stato beccato nel suo ufficio con la terza amante, le due donne lo hanno picchiato fino a mandarlo in ospedale, dove resterà per qualche giorno. Poi deciderà se sporgere denuncia.