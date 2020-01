Defecano nel sito archeologico del Machu Picchu: arrestati sei turisti

Sei turisti, tra i quali due donne e quattro uomini di nazionalità diversa (nello specifico francese, brasiliana, argentina e cilena) sono stati arrestati in Perù per aver compiuto atti di vandalismo all’interno del Tempio del Sole del sito archeologico del Machu Picchu.

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Andina, i sei turisti sarebbero stati accusati di aver defecato all’interno dell’area archeologica. Prima di farlo, si sarebbero introdotti in un’area vietata ai visitatori, avrebbero divelto una pietra, provocando così una spaccatura nel pavimento.

All’interno del sito, oltre ai suddetti danni, le autorità avrebbero appunto ritrovato delle feci. Quanto commesso dai turisti è stato giudicato come un reato molto grave, anche per la sacralità del luogo in cui è avvenuto. Come riferisce la polizia locale, l’accusa nei loro confronti è quella di “crimine contro il patrimonio culturale”, motivo per il quale adesso rischiano fino a 4 anni di carcere.

Il Tempio del Sole del Machu Picchu è una struttura semicircolare in roccia di granito con al centro un altare dove gli Inca effettuavano cerimonie al Dio Sole. Questo sito rientra nel patrimonio dell’umanità stabilito dall’UNESCO: anche per questo motivo, le autorità locali stanno adottando misure sempre più severe nei confronti di chi non ha rispetto per questi luoghi; inoltre, per cercare di preservare la zona il più possibile visto l’enorme quantità di turisti ogni anno, alcune zone sono state vietate, mentre in altre si accede a scaglioni per evitare il sovraffollamento di persone in posti così preziosi e delicati.