Call center: stop al telemarketing selvaggio verso i cellulari

Ognuno di noi è stato contattato, almeno una volta nella vita, da operatori di call center per delle offerte commerciali. E per qualcuno è diventata una vera e propria "persecuzione". Ma forse tra qualche mese la situazione potrebbe migliorare. Infatti, dopo i telefoni fissi, si pensa allo stop del telemarketing con scopi pubblicitari, anche verso i cellulari. Lo riporta Il Sole 24 Ore che evidenzia come il Consiglio dei Ministri sta per valutare la possibilità di ampliare il registro delle opposizioni anche ai numeri cellulari. Finora questo elenco è stato limitato ai numeri fissi e alla posta cartacea. In questo stop saranno coinvolti 83 milioni di numeri mobili. È già possibile, tramite iscrizione al registro, chiedere di essere eliminati nelle liste dei call center, evitando di ricevere telefonate non richieste.

Ma cosa prevede questa novità? In sostanza le aziende che vorranno fare telefonate commerciali dovranno consultare il registro dove è indicato chiaramente se l'utente abbia dato il suo assenso. Per accedere a questo database, è prevista una tariffa annuale al Ministero dello Sviluppo o al gestore telefonico.

Nonostante la bella notizia, i tempi non saranno però brevissimi perché per vedere applicata questa legge, l'iter prevede, dopo il Consiglio dei Ministri, anche una consultazione con gli operatori e le associazioni dei consumatori. Probabilmente la trattativa sarà lunga e articolata e, sempre secondo Il Sole 24 Ore, dovrebbe arrivare ad una decisione finale solo alla fine del 2020.