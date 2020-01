La donna allatta, l'orango (che ha perso il suo cucciolo) la osserva dal vetro: il video commovente

Nello zoo di Schönbrunn a Vienna una donna, Gemma Copeland, si è fermata per allattare il suo bambino. In quel momento si trovava proprio davanti al recinto nel quale vive un orango femmina: non appena ha visto la donna prendere in braccio suo figlio, l’animale si è avvicinato e ha iniziato ad osservarla con dolcezza.

La scena è stata immortalata in un video che sta diventando virale sui social perché è tenero ma commovente al tempo stesso: quell’orango di nome Sol, infatti, ha da poco perso i suoi cuccioli che sono nati morti ed è proprio per questo che ha guardato quella madre che allatta suo figlio con così tanto amore, forse pensando ai cuccioli che invece lei purtroppo non ha potuto allattare né coccolare.

Queste immagini colpiscono perché mostrano che in alcune situazioni, l’uomo e gli animali non sono poi così distanti, anzi, possono provare gli stessi sentimenti. Gemma ha appreso solo dopo che l’orango aveva perso i suoi cuccioli: “Ero sconvolta, è stato incredibile – ha dichiarato – sembrava volesse proteggermi. Saremo anche di due specie diverse, ma l’allattamento al seno ci ha unite oggi in un momento unico che rimarrà con me per sempre”. È stata proprio Gemma a condividere il tenero video sui social, inizialmente per sostenere la causa dell’allattamento al seno in pubblico: poi, però, si è resa conto che chi ha visto quelle immagini si è commosso come lei di fronte al comportamento di quell’orango.