Una stella marina a forma di raviolo è stata scoperta nel Pacifico

La Natura sa sorprenderci sempre. Qualche mese fa è stata fatta una scoperta in mare che ha dell'incredibile. In fondo all'Oceano è stata rinvenuta infatti una stella marina mai identificata prima d'ora, che assomiglia in tutto e per tutto, ad un raviolo. La stella è stata trovata in un punto molto profondo dell'Oceano Pacifico, sulla costa est degli Stati Uniti. L'Okeanos Explorer, una delle navi della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agenzia federale degli Stati Uniti che si occupa di monitorare le condizioni degli oceani, ne ha trovato una forte concentrazione in quelle acque e gli scienziati stanno ora cercando di capire perché è stata avvistata proprio in quella posizione. La particolarità di questa stella marina è che rispetto alle altre è più gonfia, come se al suo interno ci fosse un ripieno. Inoltre il colore e la forma, ricordano il raviolo. Ecco perché è stata soprannominata scherzosamente "Stella raviolo", anche se il suo nome scientifico è "Plinthaster dentatus".

Una bella soddisfazione per gli scienziati che il 4 luglio scorso, in occasione del Giorno dell’Indipendenza americana, hanno postato sul sito divulgativo Oceanexplorer.noaa.gov, un video sorprendente che mostra questo spettacolare essere vivente marino.