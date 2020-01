"La pupa e il Secchione" hot: bacio rovente tra De Benedetti e Manente

"La Pupa e il Secchione e Viceversa" è alla sua seconda puntata. E le cose si sono fatte subito interessanti. Come in tutti i reality che si rispettino - e quello di Paolo Ruffini non fa differenza - c'è stato un bacio appassionato. I protagonisti? Il latinista Giovanni De Benedetti e l'influencer Stella Manente. Nella seconda puntata della trasmissione, c'è stato un rimescolamento delle coppie e si sono create subito le basi per una versione hot di tutte le dinamiche.

Giovanni e Stella si sono piaciuti subito. Già dal primo incontro sul divano erano tutti grattini e frasi dolci. Lui ci ha provato e lei stava al gioco. Poi sono passati al letto. Distesi abbracciati, il latinista ha iniziato a baciare sul collo - prima con una certa timidezza, poi in maniera sempre più audace - l'influencer. Fino a quando lei ha ceduto, si è girata e ha ricambiato le effusioni. E qui è scattato un bacio rovente.

Giovanni De Benedetti è il secchione più bello di tutti e Stella ci ha visto lungo. L'avvicinamento tra i due non è passato inosservato agli altri concorrenti, al punto che la pupa Carlotta ha reagito con un piccolo moto di gelosia.